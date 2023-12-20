Çorum'da katı atık merkezinde yangın Çorum'da bir atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İHA

Çorum - Ankara Yolu üzerinde, bir atık toplama merkezinin trafosunda çıkan yangın bir tuğla fabrikasına da sıçradı.

Ekipler seferber oldu

İş yerini bir anda alevler sararken, iş yeri sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın yerine iş makineleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) getirildi.

Yangın saatler sonra kontrol altına alındı

Ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, iş yerlerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)