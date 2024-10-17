Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşini ve yeğenini vurdu

DHA

Çorum'da ağabey dehşeti..

Bayat ilçesi Yeni Mahalle Efe Sokak'ta meydana gelen olayda Ahmet K., 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçundan davalık olduğu kız kardeşi 54 yaşındaki Ayşe Keskin ile oğlu 28 yaşındaki Caner Tosyalı'ya mahkeme çıkışı tabancayla 5 el ateş etti.

ANNE İLE OĞLU KANLAR İÇİNDE KALDI

Anne ile oğlu kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinin arka sokağında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüpheliyi suç aleti tabancayla yakaladı.

Anne ile oğlu Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.