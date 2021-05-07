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    Çorum'da maskenin içine saklanan esrar ele geçirildi

    Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan H.K.'nın taktığı maske içerisine esrar sakladı. Gözaltına alınan H.K.'ya kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi
    • DHA
    • 07.05.2021 - 20:38
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 21:40
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    Çorum'da maskenin içine saklanan esrar ele geçirildi

    Kentte, polis ekipleri kapanma tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü.

    MASKESİNDE ŞİŞKİNLİK ELE VERDİ

    Denetimler sırasında ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan H.K.'nın davranışlarından şüphelendi. Ekipler, üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüphelinin, yüzüne taktığı maskede şişkinlik olduğunu fark etti.

    MASKENİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

    İnceleme sonucu şüphelinin maskesi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uymadığı için ise para cezası kesildi.

    Çorum'da maskenin içine saklanan esrar ele geçirildi VİDEO

    Çorum da maskenin içine saklanan esrar ele geçirildi #1

    Çorum da maskenin içine saklanan esrar ele geçirildi #2

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