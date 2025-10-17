Çorum'da park halindeki cipi küle dönmekten itfaiye kurtardı

- Çorum'da park halindeki bir cipte yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü.
- Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum'da Karakeçili Mahallesi’nde otoparkta park halinde olan 06 MNZ 54 plakalı cipte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.