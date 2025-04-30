Haberler



İç Haber



Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 35 bin lira ceza

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 35 bin lira ceza Çorum'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kamyonetini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı.