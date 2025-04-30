İHA
Çorum'da Bahar 1. Cadde üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayan Ç.D. isimli sürücü, 19 ACC 311 plakalı kamyonetiyle uygulama noktasından kaçtı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 35 BİN LİRA CEZA
Sülüklü Evler mevkisinde aracını bırakıp yanında bulunan 2 şahısla birlikte yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 35 bin 505 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücü ve beraberindeki 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamyonet ise işlemlerin ardından otoparka çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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