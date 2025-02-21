Çorum'da yere sigara izmariti atanlara ceza kesildi

AA & Ensonhaber

Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldığı ifade edildi.

Çorum'un temizlikte Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada temiz şehir imajını korumak için yeni uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetim yaptığı aktarıldı.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Denetimlerde görevli memurların yaka kamerası, drone ve şehir izleme kameralarını kullandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: