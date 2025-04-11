Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından Antalya Havalimanında karşıladı.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU BAŞLIYOR

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen Antalya Diplomasi Forumu Belek'teki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.