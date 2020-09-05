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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de kendisini davet eden bir vatandaşın isteğini kırmadı.