Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de kendisini davet eden bir vatandaşın isteğini kırmadı.
- DHA
- 05.09.2020 - 18:42
İstanbul Çengelköy'de yaşayan Uğur Yeşilyurt isimli vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, evlerine davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşiyurt'un isteğini geri çevirmedi.
BAHÇEDE ÇAY İÇİP SOHBET ETTİ
Erdoğan aile ile birlikte bahçede çay içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin küçük üyesine oyuncak araba hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Rıdvan Dilmen de eşlik etti.