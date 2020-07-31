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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

    İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştığını duyurdu.
    • AA
    • 31.07.2020 - 18:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda bayramlaştı.

    KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı #1

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