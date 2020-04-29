Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli gencin ailesiyle görüştü

Ali Hemdan'ın babasına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağının mesajını verdi.

Adana'da polisin uygulama yaptığı sokakta dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Suriye uyruklu Ali Hemdan adlı genç, vurularak hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hemdan'ın babası Adnan Hemdan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Erdoğan, yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını baba Hemdan'a bildirdi.

"ALİ BİZİM DE EVLADIMIZ"

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayan Erdoğan, "Ali bizim de evladımızdır, hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın." dedi.

AFRİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Suriye halkına selam ve sevgilerini de ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca görüşmede dün Afrin’de terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını belirtti.

"ALİ SİZİN BİR EVLADINIZ"

Adnan Hemdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kardeşiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin halkıyla, hükümetiyle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evladınız, onun hakkını ben size teslim ettim. Siz ne istiyorsanız o olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle gurur duyuyorum. Ali'nin hakkının alınmasını talep ediyorum sizden. Hükümetinizle, devletinizle gurur duyuyorum.





"SURİYE VE TÜRKİYE KARDEŞTİR"



Sayın Ömer Çelik de beni aradı. Herkese teşekkürlerimi, size sonsuz saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizin her emriniz benim başımın tacıdır, başımın üstünde yeriniz vardır. Tekrar ediyorum buradaki Suriye aşiretim adına, Tayyip Erdoğan'la, hükümetinizle ve devletinizle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Suriye ve Türkiye kardeştirler, biriz."