Taksim Camii'ne gelerek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin Ramazan ayı içinde açılacağını ifade etti. Erdoğan, daha sonra AKM'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taksim Camii'nin yapımında sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sur Yapı tarafından yapımına devam edilen Taksim Camii'ne giderek, incelemelerde bulundu.

"RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE YETİŞECEK"

Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksim Camii'yle alakalı olarak, Ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi ViDEO

AKM'Yİ İNCELEDİ

Erdoğan, daha sonra yeni Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HEDEF 2021 HAZİRAN

İncelemelerinin ardından Erdoğan, "Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in 6. ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım tüm gayretlerini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Erdoğan'a; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.