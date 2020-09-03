Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- AA
- 03.09.2020 - 19:59
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendisinin ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve evlerinde tedavi göreceklerini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Yıldırım çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.
"KIYMETLİ DOSTUM, DAVA ARKADAŞIM..."
Erdoğan, yaptığı paylaşımda "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.