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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.