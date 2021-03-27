Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

"Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimizden devraldığımız 'dini inançlara saygı ve hoşgörü' mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz.

Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum."