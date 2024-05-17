Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

AA
Sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
"Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
"Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."
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