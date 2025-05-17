Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

YAPILAN REKTÖR ATAMALARI ŞUNLAR:

Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince; Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER ATAMALAR İSE ŞUNLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk getirildi.

Öte yandan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel'in ataması yapıldı.