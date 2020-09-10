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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye yeniden su verilecek

    KKTC'ye su verilmesi projesi kapsamında boru hatlarının onarım işlemi devam ediyor.
    • AA
    • 10.09.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 17:01
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye yeniden su verilecek

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu.

    KKTC'YE SU TEMİN PROJESİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

    DOĞU AKDENİZ MESAJI

    Doğu Akdeniz'e ilişkin mesaj veren Oktay, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir." dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Fuat Oktay, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarını inceledi ViDEO



    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül de KKTC ye yeniden su verilecek #1

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül de KKTC ye yeniden su verilecek #2

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül de KKTC ye yeniden su verilecek #3

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 25 Eylül de KKTC ye yeniden su verilecek #4

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