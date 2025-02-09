Cumhurbaşkanına ve Devlet Bahçeli'ye hakaret eden astrolog Hilal Saraç tutuklandı

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: