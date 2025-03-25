Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından dolayı tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, destekçilerine "Sokağa çıkın" talimatı vermişti.

Rize'de de İmamoğlu'na destek vermek için yürüyüş ve protestolar düzenlenmişti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta video paylaşan Rizeli bir vatandaş ise gündem oldu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM İZİN VERİN 1 SAATLİĞİNE SOKAĞA ÇIKALIM"

Videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dışarı çıkma izni isteyen vatandaş şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sizden bir ricamız var. Bize 1 saat müsaade ver, polislerimiz 1 saat dinlensin. Biz bir inelim sokağa da bakalım sokakta kimler varmış bir görelim Sayın Cumhurbaşkanım. Tek ricamız budur. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bir saatliğine izin istiyoruz, gece gündüz fark etmez."