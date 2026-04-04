Söke’de aşırı yağış, hayatı felç etti

Aydın’da günlerdir süren yoğun yağışlar, ilçelerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle dağlık alanlarda toprak suya doyarak heyelanlara neden oldu. Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde de yolda göçme meydana geldi.

Göçen yol üzerindeki park halindeki biri midibüs, diğeri otomobil olmak üzere iki araç zarar gördü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

AYDIN-SÖKE YOLU KAPANDI

Aşırı yağışların etkisiyle dağlardan karayoluna inen sel suları, Aydın-Söke yolunu adeta göle çevirdi. Araç trafiğinde aksamalara yol açan sular, ekiplerin müdahalesiyle temizlendi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI VE ÖNLEM ÇAĞRISI

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini belirtti. Vatandaşların dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları, ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.