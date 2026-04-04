İstanbul Emniyeti’nden Türk Polis Teşkilatı’nın 181. yılına özel video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümüne özel hazırladığı video ile sosyal medyada paylaşıma çıktı. Videoda, İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarıyla polislerin görevdeki görüntüleri bir araya getirildi.

Video, “Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul’un emniyetiyiz” mesajıyla yayımlandı ve kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorumlarını topladı.

GÖREV BİLİNCİ VE ŞEHRE BAĞLILIK ÖNE ÇIKIYOR

Paylaşımda, polislerin İstanbul’un farklı noktalarında yürüttüğü güvenlik önlemleri, trafik denetimleri ve halkla iletişim çalışmaları ön plana çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu içerik aracılığıyla hem şehir halkına hem de tüm Türkiye’ye polis teşkilatının görevine olan bağlılığını vurguladı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Video, sosyal medyada kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Polis teşkilatının 181. yılını kutlayan kullanıcılar, paylaşımı beğenerek ve yorum yaparak destek verdi.