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    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar yapıldı

    Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 05.06.2020 - 09:45
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    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar yapıldı

    Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

    BAŞDANIŞMANLIĞA İKİ YENİ ATAMA

    Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

    (Ayşe Nur Bahçekapılı)

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