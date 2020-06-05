Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına yeni atamalar yapıldı

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Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ın atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

BAŞDANIŞMANLIĞA İKİ YENİ ATAMA

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

(Ayşe Nur Bahçekapılı)