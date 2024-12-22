Cumhurbaşkanlığı Forsu ve armasındaki 16 yıldızın anlamı

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Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.

Forsun boyutları 30x30 cm’dir.

CUMHURBAŞKANLIĞI ARMASI

Türk Bayrağı üzerine “Cumhurbaşkanlığı Arması” işlenmiştir. Ay yıldız olmaksızın ya da Türk Bayrağı üzerine işlenmeksizin yalnızca güneş ve çevresindeki 16 yıldızdan oluşan bölüme Cumhurbaşkanlığı Arması denilmektedir.

GÜNEŞ SONSUZLUĞU YANİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TEMSİL EDİYOR

Armanın ortasında güneş, bunun çevresinde ise 16 yıldız bulunmaktadır. Güneş sonsuzluğu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni, 16 yıldız ise tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devletini simgelemektedir.

YILDIZLAR BAĞIMSIZ 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ

Cumhurbaşkanlığı Forsu ve anmasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği Türk devletler şöyle:

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)

Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216)

Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469)

Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)

Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745)

Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835)

Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983)

Uygur Devleti (M.S. 745-1368)

Karahanlılar (M.S. 940-1040)

Gazneliler (M.S. 962-1183)

Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157

Harzemşahlar (M.S. 1097-1231)

Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)

Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501)

Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858)

Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922)