Erzincan’da 'Kar Kaplanları' zorlu mesaiye devam ediyor

Son yılların en yoğun kışlarından birinin yaşandığı Erzincan'da, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri özellikle yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar kalınlığının bazı noktalarda iş makinelerinin boyunu aştığı alanlarda ekipler güçlükle ilerleyebiliyor.

SİPİKÖR GEÇİDİ'NDE ZOR ŞARTLAR

Yaklaşık 2 bin 390 rakımlı Sipikör Geçidi, kar yağışı ve tipinin en yoğun hissedildiği noktalar arasında yer alıyor. Erzincan-Başköy kara yolunun ulaşıma kapanması üzerine ekipler, kepçe ve greyderlerle yolu yeniden açmak için aralıksız çalışıyor.

"KAR KAPLANLARI" GECE GÜNDÜZ SAHADA

“Kar kaplanları” olarak anılan ekipler, köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için zorlu hava koşullarına rağmen mesaisini sürdürüyor. Büyük ölçüde açılan yollarda, ulaşımın kesintisiz sağlanması için çalışmalar devam ediyor.