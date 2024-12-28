Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın Genel Sekterlik olması Resmi Gazete’de

İHA

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında değişiklik yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI KALDIRILDI

Değişiklik ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği getirildi.

Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılmış kabul edilecek.

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan “İdari İşler Başkanlığı” ibareleri, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” şeklinde ve “İdare İşleri Başkanı” ibareleri “Genel Sekreter” şeklinde değişti.