Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA 729 VERGİ MÜFETTİŞİNE TERFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi ise Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

Ayrıca karar ile birlikte, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.