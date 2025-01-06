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Haber Merkezi

‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan Burak Özdemir, sevgi dolu mesajları ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunmayı sürdürüyor.

Regaip Kandili dolayısıyla Suriye'nin İdlib kendine giden CZN Burak, burada çadırlarda kalan Suriyeli göçmenleri ziyaret etti.

GÖNÜLLERE DOKUNDU, YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Özellikle çocuklar tarafından sevgiyle karşılanan CZN Burak, hem göçmenler için büyük kazanlarda yemek pişirdi, hem de çeşitli hediyelerle ve gösterdiği yakın ilgiyle yüzleri güldürdü.

Burak Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Kardeşlerimizi ziyarete geldim. En güzel bağ sevgidir. Teşekkür ederiz."

