Daha da sıcak olacak: 2. dalga geliyor! Pazartesi ve salı...

Türkiye'de sıcak günler, hayatı da olumsuz etkiliyor...

Kavurucu sıcaklar, termometreleri yükselttikçe yükseltiyor.

Pazartesi gününden beri nem ve sıcak hava etkisini arttırmaya devam etti.

Vatandaşlar bir nebze serinlemek isterken, üzecek bir haber geldi.

2. DALGA YOLDA

İstanbul'da dün sıcak hava ve yüksek nem gün boyu etkili olurken, nem oranı Şişli'de yüzde 99'u buldu; Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane ve Sarıyer'de yüzde 95'i aştı.

Afrika ve Basra sıcaklarının kıskacında kalan Türkiye, 2. dalga ile karşı karşıya.

Hava Forum, "2. Dalga geliyor. Afrika ve Basra dalgalarıyla pazartesi ve salı çok sıcak hava yaşayacağız..." dedi.