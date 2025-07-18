Dahi misin, sıradan mı? Bu görseldeki hayvanı herkes göremiyor

Gözleriniz her şeyi görüyor olabilir ama beyniniz her zaman doğru mu algılıyor?

Optik illüzyonlar, tam da bu farkı ortaya koyuyor! Bilim insanlarına göre bu görsel oyunlar, beynin çevresini hızlı ve verimli analiz etme çabasından faydalanarak bizi bilinçli olarak yanıltıyor.

Beyin, görüntüleri yorumlarken geçmiş deneyimlerden, alışkanlıklardan ve bağlamsal ipuçlarından destek alıyor.

Ancak optik illüzyonlar, bu sistematik yolları manipüle ederek, hareket, derinlik, şekil ve boyut gibi temel kavramlarda algı hatalarına yol açıyor.

Aşağıdaki görselde gizlenmiş bir hayvan var. Ancak bu hayvan sıradan bir gözlemle kolayca fark edilemiyor. Peki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki görselde bir hayvan figürü gizleniyor. 12 saniye içinde hayvanı bulmanız gerekiyor.

100 kişiden sadece 1'i bu görüntünün arkasına gizlenmiş hayvanı bulabildi.

Çizgilere yakından bakın, gözlerinizi kısın, başınızı eğin ve gerekirse mesafeyi ayarlayın.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.