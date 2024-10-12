Dakikasına kadar açıklandı: İstanbullular aman dikkat

Haber Merkezi
Sıcak yaz günleri geride kaldı ancak beklenen soğuklar da henüz gelemedi.
Meteoroloji, hava durumu verilerini vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda, hava durumu uzmanları da konuya el atıyor.
Son olarak cumartesi günü için İstanbul'a dikkat çekildi.
BU SAATLERE DİKKAT
Hava Forum'un paylaşımına göre; cumartesi günü 16:45 ile 22:00 arası gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Paylaşımda, "İstanbul'da bugün 16:45 ile 22:00 arası gök gürültülü yağmur mutluluğu yaşanabilir. Bu akşam (cumartesi) hava serinleyecek. Cumartesi gecesini dışarıda geçirecekler kısa kollu takılmasın, pazartesi işe/okula hasta gidersiniz, aman dikkat.." ifadeleri yer aldı.