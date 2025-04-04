İHA

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pazarlar ilçesinde kiraz ve vişne ağaçlarında görülen monilya hastalığına karşı üreticileri bilgilendirdi.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için enfekte dalların budanması ve bahçeden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uygun ilaçlama programlarının uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Yeni sezon öncesinde üreticilere, doğru bakım ve besleme yöntemleri hakkında da öneriler sunuldu.

Müdürlüğün çalışmalarıyla hastalığın kontrol altına alınması ve ürün verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

MONİLYA NEDİR

Monilya hastalığı, özellikle meyve ağaçlarında görülen, mantar kaynaklı bir hastalıktır. Genellikle meyve ağaçlarında, özellikle elma, armut, vişne, kiraz gibi türlerde ortaya çıkar.

Bu hastalığa neden olan mantar türü Monilia cinsine aittir ve Monilia fructigena ve Monilia laxa en yaygın olanlarıdır.

Yapraklar ve meyveler üzerinde kahverengi lekeler oluşur.

Meyve etrafında çürümeler görülebilir ve bu çürümeler zamanla kurur ve kara lekelerle kaplanır.