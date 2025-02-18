DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş'a terör gözaltısı

AA
Terörle mücadele son hız sürüyor...
Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Alya Akkuş'un ikametine operasyon düzenlendi.
'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK'TEN GÖZALTINA ALINDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına aldığı Akkuş, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü.
EVİNDEKİ DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
Akkuş'un adresindeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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