Deniz Kuvvetleri ile Bulgaristan'ın ortak arama faaliyeti

Bulgaristan arama kurtarma sahası içerisinde denize adam düştüğüne yönelik yardım çağrısı üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, koordineli arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Bulgaristan'ın arama kurtarma sahası üzerindeki ticari bir gemiden adam düştüğüne dair bilgi paylaşıldı.

Bulgar makamları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na arama kurtarma faaliyeti kapsamında yardım çağrısında bulundu.

KOORDİNELİ ARAMA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan ile koordineli arama faaliyeti gerçekleştirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan ile ortak arama faaliyeti gerçekleştirildiğine dair açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karadeniz Uyum Harekatı'nda gözetleme uçuşu icra eden deniz karakol uçağımız, 28 Temmuz tarihinde Bulgaristan arama kurtarma sahası içerisinde bir ticari gemiden denize adam düştüğüne yönelik yardım çağrısı alarak, Bulgar makamları ile koordineli arama faaliyetlerine iştirak etti" denildi.



