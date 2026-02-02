Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen seferler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Marmara’da etkili olan fırtına deniz ulaşımını aksattı.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ diğer seferlerin mevcut planlama doğrultusunda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Peki, hangi seferler iptal edildi?

2 ŞUBAT İPTAL EDİLEN SEFERLER

Olumsuz hava şartları sebebiyle yarın yapılmayacağı açıklanan seferler şunlardır:

Kabatepe - Gökçeada Hattı:

Kabatepe’den saat 09.00

Gökçeada’dan saat 07.00

Geyikli - Bozcaada Hattı:

Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00

Bozcaada’dan saat 10.00 ve 14.00

YAPILMASI PLANLANAN SEFERLER

İptallerin dışında kalan ve planlanan saatlerde gerçekleştirilecek seferler ise şu şekilde açıklandı:

Kabatepe - Gökçeada Hattı:

Kabatepe kalkış: 13.00, 17.00, 21.00

Gökçeada kalkış: 11.00, 15.00, 19.00

Geyikli - Bozcaada Hattı:

Geyikli kalkış: 08.00, 19.00

Bozcaada kalkış: 07.00, 18.00