DenizBank'tan emeklilere temmuz müjdesi: Promosyon tutarı arttı

Temmuz 2025 itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonları adeta yarışa döndü.

Bu yarışta dikkat çeken adımlardan biri de DenizBank’tan geldi.

Banka, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon ve ödül paketi sunacağını duyurdu.

DenizBank tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere maaş tutarına bağlı olarak 12.000 TL’ye kadar doğrudan nakit promosyon ödemesi yapılacak.

TOPLAM 27.000 TL PROMOSYON

Bankanın sunduğu ek avantajlar kapsamında, MobilDeniz uygulamasını kullanan, Kredili Mevduat Hesabı açan, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı sahibi olan emekliler, 8.000 TL’ye kadar ek promosyon alabilecek.

Ayrıca kredi kartı harcamalarına özel olarak 7.000 TL’ye kadar iade fırsatı da tanınıyor.

Böylece, tüm koşulları sağlayan emekliler için DenizBank’ın sunduğu toplam destek 27.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.