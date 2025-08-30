Denizli Buldan'da başlayan yangın Aydın'a sıçradı

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın sürüyor.

EKİPLER SARP ARAZİDE ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Zor şartlarda görev yapan yangın söndürme ekipleri, sarp arazide yangını söndürmek için çalışmalarını devam ediyor.

Yangının Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde etkisini yitirdiğini ancak Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere bölgesine sıçradığı ve şiddetinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca rüzgarın ters esmesi durumunda alevlerin Buldan ilçesi Bostanyeri ve Arıklar istikametine yönelebileceği ihtimallerinin olduğu belirtildi.

DOZER OPERATÖRÜ YARALANDI

Sarp arazi alanında bulunan orman yangınında söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen Buldan Orman İşletme Müdürü personellerinden Burak P. yaralandı.

Dozer operatörü olan Burak P. çalışmalar esnasında dozer ekipmanına ayağı sıkıştı.

Sıkışmanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri en yakın hastaneye sevk etti. Tarak kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Burak P. durumu iyi olduğu tespit edildi.