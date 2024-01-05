Denizli'de 10 milyon liralık vurgun! Kolay emeklilik vaadiyle kandırdı Buldan ilçesinde EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle kandırdığı mağdurlardan 10 milyon lira toplandığı iddia edilen SGK uzmanı ortadan kayboldu..

İHA

Dolandırıcılar bu kez emekli olmak isteyenlerin hayalleriyle oynadı..

Sık sık dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da vakalar son bulmuyor.

Son örnek Denizli'de yaşandı.

Bu kez, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) hayali kuran vatandaşlar hedef alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezi'nde görevli SGK uzmanı E.A., EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olmayı hayal edenlere, işlemlerinde kolaylık sağlamayı vadetti.

Topladığı 10 milyon lira ile kayıplara karıştı

Memurun bu vaadi, emeklilik için başvuru yapmaya hazırlananlar arasında kısa sürede yayıldı. EYT’den emekli olacaklara kolaylık sağlayacağı beyan eden SGK uzmanı E.A., piyasadan topladığı yaklaşık 10 milyon TL ile ortadan kayboldu.

Çok sayıda kişi şikayetçi oldu

Kolay emeklilik sözü veren E.A.’nın ortadan kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında bugün, müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezi'nde inceleme başlatıldığı öğrenildi. 10 milyon lirayla ortadan kaybolduğu ileri sürülen E.A.’nın bulunması için de çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)