Denizli'de 4 farklı operasyonda yakalanan 15 zehir tacirinin 12'si tutuklandı

İHA

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde narkotik madde arama köpeği destekli yapılan aramalarda 8 bin 372 adet sentetik ecza hap, bin 855 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 800 TL para ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Binlerce uyuşturucu hapın koliler içerisinde olduğu görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.