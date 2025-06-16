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Denizli'de ağaçta çıkan yangın binaya sıçradı

Denizli'de ağaçta çıkan yangın binaya sıçradı Denizli’de, bir binanın bahçesinde bulunan ağaç henüz bilinmeyen neden dolayı alev aldı. Ağaçta başlayan yangın, vatandaşın müdahalesiyle daha da alevlenerek binaya sıçradı. Ağaçtan yükselen alevler binanın dış izolasyon maddesini tutuşturarak binanın 3’üncü katında yangına neden oldu. 8 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.