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Denizli'de bayram günü evleri yandı

Denizli'de bayram günü evleri yandı Kale İlçesinde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin bahçede olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.