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    Denizli'de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı

    Çapa makinesinin motorunu kullanarak üretilen üstü açık iki kişilik otomobil, ilgi çekiyor.
    • AA
    • 05.09.2020 - 11:16
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    Denizli'de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı

    Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Kocakaya (52), boş vakitlerini değerlendirmek için motor bilgisini kullanarak araba yapmaya karar verdi.

    Projesini uygulamaya geçiren Kocakaya, demir profillere kaynak yaparak tasarladığı arabanın iskeletini oluşturdu.

    HURDA ARAÇLARDAN MALZEME TOPLADI

    Tarımda kullanılan çapa makinesinin motorunu aracına monte eden Kocakaya, sanayideki hurda araçlardan topladığı parçalarla direksiyon, vites, elektrik tesisatı ve diğer aksamları tamamladı.

    Denizli de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı #1

    ÜSTÜ AÇIK ARAÇ, 25 KM HIZA ULAŞIYOR

    Kocakaya'nın yaklaşık 10 bin liraya mal ettiği ve "Yatağan" adını verdiği üstü açık, 2 ileri ve geri vitese sahip araç, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.

    İLK KEZ BAŞARDI

    Kocakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de denemelerinin olduğunu, ilk kez başarılı sonuç elde ettiğini söyledi.

    Emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu belirten Kocakaya, şöyle konuştu:

    Denizli de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı #2

    “GÖREN ÇOK BEĞENİYOR”

    “Yapımı çok basit değil, emek ve bilgi istiyor. Sanayiden arkadaşlarımın da yardımıyla baştan sona el emeği ile meydana getirdiğim bu arabayla 25 kilometre hız yapabiliyorum. Kendi ürettiğim aracı kullanmanın gururunu yaşıyorum. Üstü açık şekildeki arabam iki kişilik, arkasını da bagaj olarak kullanabiliyorum. Görenler çok beğeniyor, yanında fotoğraf çektiriyor.”

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    Denizli de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı #4

    Denizli de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı #5

    Denizli de bıçak ustası üstü açık otomobil yaptı #6

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