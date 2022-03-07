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    Denizli'de bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

    Denizli'de yapılan ehliyet sınavında kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştirerek kopya çeken şüpheli, dışarıda bulunan yandaşı ile beraber yakalandı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 18:04
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    Denizli'de bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

    Denizli’de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda, bir katılımcının kopya düzeneği görenleri şaşırttı.

    KIYAFETLERİNDE KOPYA DÜZENEĞİ YAKALANDI

    Başarı sağlamak için kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştiren şüpheli ile sınav salonunun dışında yardım eden yandaşı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde suçta kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet kablosuz ağ, 2 adet kulaklık, 2 adet batarya, 2 adet sim kart ve 2 adet kamera/fotoğraf makinası ele geçirildi.

    HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

    Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.

    Denizli de bir kişi ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı #1


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