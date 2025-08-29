Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dün gece saatlerine kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan bölgede, tekrardan yangın çıktığı öğrenildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyen ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğü öğrenilirken karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 1 kişi için ise bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler ve muhtemel yaralanmaya karşı ise UMKE aracı istenildi.