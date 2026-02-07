Denizli'de çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi can verdi

- Denizli'de temizlik işçisi Ahmet Temiz, çöp kamyonuna sıkışarak hayatını kaybetti.
- Temiz, çöp konteynerini boşalttıktan sonra aracın arkasına düşerek yaralandı.
- Hastaneye kaldırılan Temiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Denizli'de Çal Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz çöp konteynerini aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne götürülen 33 yaşındaki Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.