Denizli'de Helenistik döneme ait altın taca ait parçalar ele geçirildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, ellerindeki Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen altın tacı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

ŞÜPHELİLER, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan ekipler, dün Gürlek Mahallesi'ne taksiyle gelen E.K. ile M.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve 91 parçadan oluşan altın taç, 5 parçadan oluşan altın alın süslemesi, 13 bronz takı ve 1 toprak testi ele geçirildi.

ALTIN TACIN, KRALLARIN TAKTIĞI TAÇ OLDUĞU BELİRLENDİ

Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede, altın tacın, kralların taktığı taç olduğunun belirlendiği kaydedildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.