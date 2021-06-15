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    • Denizli'de hırsız sevgililer, çaldıkları 70 bin liralık kabloyu eritirken yakalandı

    Denizli'de hırsız sevgililer, çaldıkları 70 bin liralık kabloyu eritirken yakalandı

    Denizli'nin Honoz ilçesinde bir tekstil fabrikasından 70 bin liralık değerinde kablo çalan sevgililer, çaldıkları malzemeyi ormanlık alanda eritirken JASAT'a suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 17:26
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    Denizli'de hırsız sevgililer, çaldıkları 70 bin liralık kabloyu eritirken yakalandı

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon ve elektrik kablosu ile iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

    ÇALDIKLARI 70 BİN LİRALIK KABLOYU ERİTİRKEN YAKALANDI

    Bu kapsamda jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırmada; Ferhat D. (35) ve sevgilisi Nebahat D. (38) ile Polat G. (16) isimli şüpheliler, bir fabrikadan çaldıkları 70 bin liralık değerindeki elektrik kablosunu ormanlık alanda ateş yakarak erittikleri sırada suçüstü yakalandı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZ SEVGİLİLERİN SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Ferhat D’nin 19, sevgilisi Nebahat D’nin 17 ve Polat G’nin ise 4 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Tekstil fabrikası sahibi, şüphelilerin ifadeleri sonucu suçlarını itiraf etmesinin ardından iş yerinde meydana gelen hırsızlığı JASAT ekibinden öğrendi.

    Öte yandan; operasyonda gözaltına alınan Nebahat D’nin, daha önce JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanan ve kendilerini ‘Gece Yarasaları’ olarak adlandıran hırsızlık şebekesi üyelerinin ablası olduğu belirlendi.

    Denizli de hırsız sevgililer, çaldıkları 70 bin liralık kabloyu eritirken yakalandı #1

    Denizli de hırsız sevgililer, çaldıkları 70 bin liralık kabloyu eritirken yakalandı #2

    Denizli de hırsız sevgililer, çaldıkları 70 bin liralık kabloyu eritirken yakalandı #3

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