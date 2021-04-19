Denizli'de polis ekipleri, şüphelilerin banyo giderine döktüğü uyuşturucu maddeyi elektrikli süpürgeyle çekti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

POLİS BASKIN YAPTI, UYUŞTURUCULARI BANYO GİDERİNE DÖKTÜLER

Uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmad,a bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı istihbarı bilgiler alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada, operasyon esnasında yakalanmamak için banyo gideri içerisine döküldüğü anlaşılan uyuşturucu madde tespit edildi.

Denizli'de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı VİDEO

70 GRAM KANNABİNOİD MADDESİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİYLE ÇEKİLDİ

Polisler uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle yakaladı Polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımı ile çekilen 70 gram kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL nakit para ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.