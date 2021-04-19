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    Denizli'de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı

    Denizli'de polis ekipleri, şüphelilerin banyo giderine döktüğü uyuşturucu maddeyi elektrikli süpürgeyle çekti.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 17:38
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    Denizli'de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    POLİS BASKIN YAPTI, UYUŞTURUCULARI BANYO GİDERİNE DÖKTÜLER

    Uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmad,a bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı istihbarı bilgiler alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada, operasyon esnasında yakalanmamak için banyo gideri içerisine döküldüğü anlaşılan uyuşturucu madde tespit edildi.

    Denizli'de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı VİDEO

    70 GRAM KANNABİNOİD MADDESİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİYLE ÇEKİLDİ

    Polisler uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle yakaladı Polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımı ile çekilen 70 gram kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL nakit para ele geçirildi.

    Denizli de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı #1

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Denizli de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı #2

    Denizli de polis gidere dökülen uyuşturucuyu süpürgeyle topladı #3

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