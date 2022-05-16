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    Denizli'de semavere gizlenmiş 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Denizli'de polis, kargo şirketiyle gönderilen semaver içine gizlenmiş 160 gram metamfetamin ele geçirirken, kargoyu almaya gelen 2 kişi gözaltına aldı.
    • 16.05.2022 - 21:26
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    Denizli'de semavere gizlenmiş 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye başka ilden kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

    Cumartesi günü operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Semaverden 160 gram uyuşturucu çıktı

    Kargoyu açan polis ekipleri semaver içine gizlenmiş şekilde 160 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

     

    Denizli de semavere gizlenmiş 160 gram uyuşturucu ele geçirildi #1


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