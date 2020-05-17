Aşırı sıcak nedeniyle eriyen asfalt, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabılarına yapıştı.

Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde, mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 40 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle, asfalt eridi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 5 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verdi.

Araçların lastikleri de asfaltla kaplanırken, araçlarından inen sürücülerin ayakkabılarına da asfalt yapıştı.

Denizli'de sıcaktan asfalt eridi

"İLK KEZ ASFALTIN ERİDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kamyonet sürücüsü Ali Oktan, "Mayıs ayında bu kadar sıcak olmazdı. Bu yolu her gün kullanırım, bu ayda ilk kez asfaltın eridiğini gördüm. Lastikler asfaltla kaplandı, başka bir zararımız yok" dedi.

"ASFALT BİLE SICAĞA DAYANAMADI"

Otomobiliyle eriyen asfalttan geçen Tunahan Batur ise "Normalde bu ayda bu kadar sıcak olmazdı. Ama çok sıcak, asfalt bile sıcağa dayanamayıp, eridi" diye konuştu.