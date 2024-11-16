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Denizli'de üstü baklava ile kapatılmış tatlı kutuların içinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de üstü baklava ile kapatılmış tatlı kutuların içinden uyuşturucu çıktı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, tatlı kutularının altına gizlenmiş şekilde 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.