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    Denizli'de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular

    Denizli'nin Kale ilçesinde ün vücuduna demir çubuk saplanması sonucu ağır yaralanan ve hayata tutunan sokak kedisine 'Mucize' adı verildi
    • DHA
    • 12.12.2020 - 01:48
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 02:49
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    Denizli'de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyatın ardından Mucize, sağlığına kavuştu.

    BAHÇE KAPISININ DEMİR ÇUBUĞU SAPLANDI

    Bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe kapısının üzerindeki demir çubuk saplanan kediyi kurtardı.

    Demir çubuğu kesen ekipler, kediyi vücuduna saplanan demir çubukla Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

    Denizli'de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular-Video

    Denizli de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular #1

    30 SANTİMLİK DEMİR ÇUBUK ÇIKARILDI

    Buradaki ameliyatla, kedinin vücuduna saplanan 30 santimetre uzunluğundaki demir çubuk çıkarıldı. Sokak kedisinin tedavisinin sürdüğü belirtirken, hayati tehlikeyi de atlattığı bildirildi. Hayatı kurtarılan sokak kedisine veteriner hekimler 'Mucize' adını verdi.

    Denizli de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular #2

    "ADINI 'MUCİZE' KOYDUK"

    Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, kedinin merkeze getirildiğinde durumunun ağır olduğunu ancak şu an iyileştiğini belirterek, "Demir çubuk arka bacaktan girip, karın boşluğundan çıkmış. Arkadaşlarımız burada çok zorlu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kedimizin sağlık durumu çok iyi. Kısa sürede kendini toparladı. Biz de bu mucizevi kurtuluşa tanıklık ettiğimiz için kedimizin adını 'Mucize' koyduk. Birkaç gün daha misafirimiz olduktan sonra tekrar eski yaşam alanına bırakılacak" dedi.

    Denizli de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular #3

    Denizli de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular #4

    Denizli de vücuduna demir çubuk saplanan kedinin adını Mucize koydular #5

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